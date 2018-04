Incendie Ã  la Gestoci : 17 camions citernes Â«endommagÃ©sÂ» (responsable sÃ©curitÃ©)

Dix-sept camions citernes ont Ă©tĂ© « endommagĂ©s » dans un incendie survenu jeudi, en dĂ©but de soirĂ©e Ă la SociĂ©tĂ© de gestion des stocks pĂ©troliers de CĂ´te d’Ivoire (Gestoci) Ă Vridi, au Sud d’Abidjan, a indiquĂ© Yves AdjĂ©, chef du dĂ©partement sĂ©curitĂ© et sĂ»retĂ© de cette sociĂ©tĂ© publique, sur place.« Nous avons 17 camions qui ont Ă©tĂ© endommagĂ©s », a prĂ©cisĂ© Yves AdjĂ©, chef du dĂ©partement sĂ©curitĂ© et sĂ»retĂ© de la Gestoci, soulignant que l’incendie s’est produit Ă 17h04 Gmt  (heure locale) et les dernières flammes ont Ă©tĂ© Ă©teintes Ă 19h05. Il a ajoutĂ© qu’ « il n’y a pas eu de perte en vie humaine » et aucun blessĂ© n’a Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©.Â

Le feu a Ă©tĂ© circonscrit avec le concours de certains agents de la sĂ©curitĂ© de la SociĂ©tĂ© ivoirienne de raffinage  (Sir), le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) et le concours des forces de sĂ©curitĂ© qui ont barrĂ© la voie de part et d’autre.  « Les voies ont Ă©tĂ© libĂ©rĂ©es » après l’intervention des pompiers, a-t-il poursuivi.

Le directeur gĂ©nĂ©ral de la Gestoci, Ibrahima Doumbia, a remerciĂ© les Ă©quipes du Gspm, de la Sir et de la Gestoci  qui sont arrivĂ©es Ă bout de cet incendie, qui n’Ă©tait pas Ă©vident puisque survenu Ă proximitĂ© des tanks et du dĂ©pĂ´t.

Il a en outre fĂ©licitĂ© le groupe BollorĂ© qui a « envoyĂ© du matĂ©riel et du personnel pour aider Ă circonscrire le feu » qui s’est propagĂ©e sur le parking abritant les vĂ©hicules de l’hinterland.

Une Ă©quipe de gendarmerie et de police a Ă©tĂ© mise en place pour mener les investigations et savoir de quoi il est vĂ©ritablement question, a dit M. AdjĂ©,  ajoutant que « pour l’instant on ne peut rien dire sur l’origine de l’incendie ».