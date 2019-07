Incendie à la Sonara: la Commission d’enquête rend sa copie ce jour

Les membres de cette instance présidée par le ministre de l’Eau et de l’Energie sont devant le Premier ministre ce 10 juillet pour livrer les résultats de l’enquête.

Gaston Eloundou Essomba, le ministre de l’Eau et de l’Energie (Minee) et les autres membres (issues de diverses administrations) de la Commission d’enquête mise sur pied après l’incendie à la Sonara sont attendus ce 10 juillet devant le Premier ministre. Ils doivent présenter les résultats des enquêtes menées pendant 30 jours impartis pour leur mission.

La commission a été créée par le Chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute en date du 11 juin pour faire la lumière sur cet incendie de la Société nationale de raffinage (Sonara) du Cameroun (à Limbe dans le Sud-ouest) survenu dans la nuit du 31 mai au 1er juin.

Il sera question de faire le point sur cet accident. Si le gouvernement a tenu jusqu’ici à rassurer l’opinion publique sur les prix du pétrole, de l’essence ou encore du gaz domestique qui resteront inchangés, après l’incendie, la commission devrait certainement apporter des réponses sur plusieurs révélations faites depuis le drame du 31 mai. Notamment sur le défaut d’assurances de la société au moment du sinistre. A ce sujet, des médias ont relayé l’interpellation et l’audition de certains responsables de cette structure.

Elle pourra également en dire plus sur les pertes subies. On se souvient que lors de la descente d’une mission intergouvernementale sur les lieux de l’incendie, le 05 juin, Jean Paul Njonou, le directeur général de a Sonara avait fait un premier bilan.

Le Dg annonçait une perte de près de 10 millions de litres de pétrole brut. «En attendant de procéder à l’inspection complète de toutes nos installations pour déterminer avec exactitude l’étendue des dégâts, l’explosion du 31 mai dernier, suivie d’un incendie, faut-il le rappeler, a endommagé totalement 4 des 13 de nos unités de production et en a partiellement soufflé trois », avait-il indiqué.

L’instance pilotée par le Minee est composée de 12 experts et deux rapporteurs et avaient pour mission entre autres de déterminer les causes de ce drame, de proposer des solutions pour éviter pareilles catastrophe à l’avenir, établir les responsabilités des uns et des autres et évaluer la gestion de cet incendie.