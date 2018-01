Incident aérien avec le Qatar: les Émirats vont déposer une plainte

Les Émirats arabes unis vont dĂ©poser plainte devant l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), a dĂ©clarĂ© mardi un responsable Ă©mirati après que deux avions de chasse qataris se sont approchĂ©s Ă environ trois kilomètres, selon lui, de deux avions de ligne Ă©miratis.

Les Émirats et Qatar, les « frères ennemis » du Golfe, sont à couteaux tirés depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en juin 2017.

« Aujourd’hui, nous dĂ©poserons plainte devant l’Organisation de l’aviation civile internationale pour ces deux incidents sĂ©rieux, avec les preuves que nous avons rassemblĂ©es, et demanderons l’intervention du conseil (de l’OACI) pour empĂŞcher le Qatar de rĂ©pĂ©ter l’acte », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Saif al-Suwaidi qui dirige l’AutoritĂ© de l’aviation civile Ă©miratie.

Les Émirats ont déclaré que deux avions de chasse qataris avaient « intercepté » lundi deux avions de ligne émiratis qui se dirigeaient vers le royaume voisin de Bahreïn, suscitant un démenti du Qatar.

Les autoritĂ©s Ă©miraties examinent maintenant la possibilitĂ© de changer l’itinĂ©raire des vols vers BahreĂŻn pour Ă©viter l’espace aĂ©rien qatari.

« Nous Ă©tudions maintenant (un changement d’itinĂ©raire) qui est très loin du Qatar », a dit M. Suwaidi, prĂ©cisant cependant que « cela prendra un certain temps parce qu’on doit d’abord se mettre d’accord avec BahreĂŻn ».

Selon M. Suwaidi, les avions de chasse qataris se sont approchés à chaque fois à environ trois kilomètres des avions émiratis qui effectuaient des vols réguliers vers Manama, les forçant à retarder leur atterrissage.

Il a indiquĂ© que les incidents s’Ă©taient produits Ă 10H32 (06H32 GMT) et Ă 11H05 (07H05 GMT), refusant toutefois de donner les noms des compagnies aĂ©riennes et les numĂ©ros de vol. Le premier avion avait 230 passagers Ă son bord et le second 85, a-t-il dit.

L’AutoritĂ© de l’aviation civile Ă BahreĂŻn a dĂ©clarĂ© lundi soir qu’il s’agissait du vol EK837 d’Emirates et du vol EY23B d’Etihad.

BahreĂŻn a aussi annoncĂ© son intention de dĂ©poser plainte devant l’OACI.

Avant les incidents de lundi, le Qatar avait accusĂ© des avions militaires Ă©miratis d’avoir violĂ© son espace aĂ©rien, le 21 dĂ©cembre 2017 puis le 3 janvier, et annoncĂ© avoir dĂ©posĂ© plainte auprès des Nations unies.

Le 5 juin 2017, les Emirats, l’Arabie saoudite, BahreĂŻn et l’Egypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusĂ© de soutenir des groupes extrĂ©mistes et de se rapprocher de l’Iran, grand rival rĂ©gional des Saoudiens.

Ces quatre pays ont fermé leurs liaisons aériennes, maritimes et terrestres avec le Qatar. Doha a rejeté les accusations de soutien à des groupes extrémistes et accusé en retour ces pays de chercher à mettre sa politique étrangère « sous tutelle ».