Inculpation et prolongation de la garde Ã  vue d’une Palestinienne ayant frappÃ© des soldats

Ahed Tamimi, une Palestinienne de 16 ans apparue dans une vidĂ©o devenue virale en train de frapper des soldats israĂ©liens en Cisjordanie occupĂ©e, a Ă©tĂ© inculpĂ©e lundi par un tribunal militaire israĂ©lien qui a prolongĂ© sa garde Ă vue d’une semaine, selon son avocate.

Le tribunal militaire d’Ofer siĂ©geant en Cisjordanie occupĂ©e a Ă©galement retenu cinq chefs d’inculpation contre Nariman Tamimi, la mère d’Ahed Tamimi impliquĂ©e dans le mĂŞme incident, et prolongĂ© sa garde Ă vue jusqu’Ă lundi. Douze chefs d’inculpation ont Ă©tĂ© retenus contre Ahed.

Ils concernent la confrontation survenue le 15 dĂ©cembre dans le village de Nabi Saleh près de Ramallah et cinq autres incidents dans lesquels Ahed Tamimi a Ă©tĂ© impliquĂ©e l’an dernier. Selon un communiquĂ© de l’armĂ©e, elle a Ă©tĂ© inculpĂ©e notamment pour « avoir agressĂ© des forces de sĂ©curitĂ©, lancĂ© des pierres, avoir profĂ©rĂ© des menaces, avoir participĂ© Ă des Ă©meutes ».

La mère a aussi Ă©tĂ© inculpĂ©e pour sa participation Ă l’incident Ă Nabi Saleh, Ă d’autres confrontations avec des soldats et pour avoir utilisĂ© « Facebook » en vue « d’inciter Ă commettre des attaques terroristes ».

La garde Ă vue de la cousine d’Ahed, Nour Tamimi (20 ans), elle aussi protagoniste de la vidĂ©o qui a fait le tour des rĂ©seaux sociaux et des mĂ©dias doit, en revanche, prendre fin mardi après-midi et elle devrait ĂŞtre relâchĂ©e, si le procureur ne fait pas appel, après avoir versĂ© une caution de 5.000 Shekels (1.400 dollars), a ajoutĂ© l’avocate.

Le procureur militaire a demandĂ© le maintien en dĂ©tention jusqu’au procès de la mère et de la fille.

Dans les images filmĂ©es avec un tĂ©lĂ©phone portable, on voit Nour Tamimi s’approcher avec sa cousine Ahed de deux soldats puis leur donner des coups de pied et de poing et des gifles, dans le village de Nabi Saleh.

Les deux soldats Ă©taient dans la cour d’une maison pour empĂŞcher des Palestiniens de jeter des pierres sur des IsraĂ©liens Ă proximitĂ©, selon l’acte d’accusation.

La famille d’Ahed Tamimi affirme que l’incident s’est dĂ©roulĂ© dans la cour de leur maison.

Sur la vidĂ©o, les soldats demeurent impassibles face Ă ce qui semble relever davantage de la provocation que de la volontĂ© de faire mal. Puis ils s’Ă©loignent.

– IcĂ´ne de la lutte –

Ahed Tamimi, arrĂŞtĂ©e le 19 dĂ©cembre, est devenue pour les Palestiniens une icĂ´ne de la lutte contre l’occupation israĂ©lienne. Elle s’est fait connaĂ®tre dans des confrontations avec l’armĂ©e israĂ©lienne. Les mĂ©dias israĂ©liens la qualifient de « provocatrice ».

En 2012 dĂ©jĂ , la fillette s’Ă©tait distinguĂ©e en brandissant le poing sous le nez de soldats israĂ©liens, des images qui avaient fait le tour du monde et qui lui avaient valu d’ĂŞtre reçue par Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre turc.

Son père Bassem, souvent à la tête de manifestations contre les colons israéliens, a été emprisonné plusieurs années par Israël.

Déçus par l’absence de perspective de règlement de paix avec IsraĂ«l et exaspĂ©rĂ©s par la dĂ©cision du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l, les Palestiniens voient en elle une nouvelle hĂ©roĂŻne.

Le prĂ©sident palestinien Mahmoud Abbas a appelĂ© le père d’Ahed et saluĂ© l’engagement de la famille Tamimi dans la lutte contre l’occupation, selon l’agence Wafa.