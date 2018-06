Indemnisation des victimes des pluies diluviennes en Côte d’Ivoire

Quelque 15 parents et proches de personnes décédées à l’issue des récentes pluies diluviennes ont bénéficié, samedi, du soutien du gouvernement à hauteur de 1 million de FCFA par personne décédée, a constaté APA sur place dans la commune d’Attecoubé (Ouest d’Abidjan) où six personnes ont péri dans ces intempéries.Il s’agit de 15 ayants-droit de personnes décédées à Cocody et Attecoubé qui reçu cet appui « symbolique » de l’Etat des mains de la ministre de la femme, de la protection de l’enfant et de la solidarité, Mariatou Koné.

Dans le même élan, un soutien en vivres et non vivres a été remis à 85 autres familles dont les habitations seront détruites. Ces familles ont également reçu chacune la somme de 150 000 FCFA pour les aider à se reloger.

Mariatou Koné a salué « l’ élan de solidarité» des populations ivoiriennes à la suite de ce drame, invitant à quitter les zones à risques « immédiatement et définitivement » , en raison des fortes pluies annoncées par la météo.

Les fortes pluies tombées à Abidjan et à l ‘intérieur du pays ont fait 20 morts de différentes nationalités parmi lesquels des ivoiriens, burkinabè et nigérians. Un Conseil national de sécurité extraordinaire présidé par le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara a dégagé la somme de 2 milliards FCFA en urgence pour des travaux d’assainissement et l’aide aux victimes.