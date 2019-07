Indépendance du Cameroun: la France ouvre les archives

La France met à la disposition des chercheurs des documents diplomatiques couvrant la période de 1957 à 1971, conformément à une promesse du président François Hollande. Seule condition, avoir au moins 25 ans.

En France, les archives sur l’indépendance du Cameroun sont consultables à la direction de Archives diplomatiques de la Courneuve. Ils ont été déclassifiés ; procédé qui renvoie au fait d’avoir rendu accessibles des documents classés « secret » ou « très secret » jusqu’à l’année dernière et concernant plus de 200 cartons de documents. Notamment des correspondances entre Paris et Yaoundé, des rapports des administrations françaises, des notes de renseignement, des articles de presse, des résolutions de l’Onu, tous vieux de la période allant de 1957 à 1971.

Ce premier fond d’archives est rendu public par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. Il marque donc l’accomplissement d’une promesse faite en 2015 par le président François Hollande suivant une philosophie de transparence qu’il prônait déjà en 2013. Laquelle« contribuera à l’idée que la France se fait d’elle-même parce qu’elle saura d’où elle vient », dira-t-il à l’occasion de l’inauguration du nouveau site des Archives nationales, à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) le 11 février 2013.

De ces archives, l’on apprend à titre illustratif, la sympathie de la Chine pour les activistes indépendantistes de l’Union des populations du Cameroun (UPC), courant 1965. Ce qui ne laissait pas indifférent l’administration française et le régime du président Amadou Ahidjo, renseigne une correspondance de l’ambassadeur de France au Cameroun, Francis Hure, adressée le 23 juin 1965 à M. Maurice Couve De Murville, alors ministre des Affaires étrangères.

« La France a fait une promesse forte qui était de rendre accessible toutes les archives dont la France disposait, notamment au ministère des Affaires étrangères. Cette promesse est aujourd’hui tenue. Cela a demandé un long travail, à la fois de classification et déclassification des documents, parce qu’il a fallu classer les documents pour qu’ils soient lisibles et déclassifier lorsqu’ils étaient effectivement marqués secret-défense à l’époque. Nous sommes très heureux d’ailleurs que depuis l’année dernière où nous avons fait l’annonce que ces archives étaient accessibles, des chercheurs, notamment camerounais, se soient rendus sur le site de la Courneuve pour les consulter», explique la porte-parole du Quai d’Orsay, Agnès Von Der Mühll.

Un transfert du fond d’archives vers le Cameroun est-il envisageable ?

« Là ça pose un problème de sécurité des archives. Imaginez que nous perdions des archives lors d’un transport. Je pense que serait quelque chose de difficile à expliquer à nos opinions publiques. Il faut qu’on les conserve dans des conditions appropriées. Mais tous ceux qui peuvent faire le déplacement sont invités et je suis surs que dans la communauté des chercheurs, les uns et les autres peuvent s’entraider pour aider les chercheurs qui sont intéressés par ces sujets au Cameroun de venir les consulter », répond Agnès Von Der Mühll.

Aux archives diplomatiques de la Courneuve, un édifice a été conçu spécialement pour répondre aux exigences de la conservation de tels patrimoines historiques. Les températures basses dans les salles d’archivage permettent de ralentir le vieillissement des documents comme a pu constater Journalducameroun.com sur place. Des mesures sont toutefois prises pour conserver la mémoire de manière numérique ou encore par des reproductions de documents.

D’autres départements ministériels de la France ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour la déclassification des archives.