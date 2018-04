IndonÃ©sie: coups de bÃ¢ton pour des amoureux et prostituÃ©es Ã  Aceh

Des couples d’amoureux et des prostituĂ©es ont Ă©tĂ© sanctionnĂ©s en public vendredi par des coups de bâton administrĂ©s par la police de la charia Ă Aceh, unique province d’IndonĂ©sie Ă appliquer la loi islamique, a constatĂ© un journaliste de l’AFP.

Plus d’un millier de personnes, parmi lesquelles des dizaines de touristes de Malaisie, pays voisin, s’Ă©taient regroupĂ©es Ă l’extĂ©rieur d’une mosquĂ©e de la capitale Banda Aceh, oĂą les condamnĂ©s Ă©taient huĂ©s au moment oĂą ils recevaient des coups de bâton de rotin dans le dos.

Trois hommes et cinq femmes — parmi lesquels plusieurs Ă©tudiants — ont Ă©tĂ© reconnus coupables d’avoir enfreint les règles de la charia (la loi islamique), soit en se livrant Ă des signes d’affection en public, soit en offrant des prestations sexuelles en ligne, ont indiquĂ© les autoritĂ©s locales.

Outre les relations entre hommes et femmes non mariĂ©s et l’offre de prestations sexuelles, la consommation d’alcool, les relations sexuelles entre personnes de mĂŞme sexe et les jeux d’argent sont Ă©galement interdits dans cette province du pays musulman le plus peuplĂ© au monde.

Aceh a Ă©tĂ© autorisĂ©e Ă appliquer la loi islamique après s’ĂŞtre vu accorder un statut d’autonomie en 2001 par le gouvernement central Ă Jakarta dans l’objectif de mettre fin Ă plusieurs dĂ©cennies de rĂ©bellion sĂ©paratiste.