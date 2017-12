IndonÃ©sie: la plus grande Ã©ruption de l’annÃ©e d’un volcan Ã  Sumatra

Le volcan Sinabung, sur l’Ă®le indonĂ©sienne de Sumatra, a crachĂ© des flammes et une Ă©paisse colonne de cendres brĂ»lantes très haut dans l’atmosphère cette semaine, dans la plus grande Ă©ruption de l’annĂ©e, a indiquĂ© vendredi un responsable local.

Des milliers d’habitants alentour ont Ă©tĂ© affectĂ©s par les rejets de cendres et de fumĂ©e, mais personne n’a Ă©tĂ© sĂ©rieusement blessĂ© dans la mesure oĂą la zone de danger avait Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©e, a dĂ©clarĂ© un porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes naturelles, Sutopo Purwo Nugroho.

L’Ă©ruption de mercredi Ă©tait « la plus grande Ă©ruption de l’annĂ©e au regard des coulĂ©es pyroclastiques et de la surface recouverte de cendres », dĂ©truisant les cultures de centaines d’agriculteurs, a ajoutĂ© M. Nugroho.

Vendredi, le volcan a encore crachĂ© une colonne de cendres brĂ»lantes atteignant jusqu’Ă 4 kilomètres dans l’atmosphère, un peu moins haute que deux jours auparavant, selon la mĂŞme source.

Le Sinabung, entrĂ© dans une longue Ă©ruption en 2013 après au moins 400 ans de sommeil, est l’un des 129 volcans actifs en IndonĂ©sie, archipel situĂ© sur la « ceinture de feu du Pacifique », un alignement de volcans qui bordent l’ocĂ©an Pacifique en suivant un ensemble de limites de plaques tectoniques et de failles sismiques.

Le volcan le plus actif du pays, le Merapi, situĂ© sur l’Ă®le de Java et culminant Ă près de 2.900 mètres d’altitude, a connu depuis 2010 une sĂ©rie d’Ă©ruptions qui ont provoquĂ© la mort de plus de 350 personnes.

Un autre volcan, le mont Agung Ă Bali, qui gronde depuis des semaines, a entraĂ®nĂ© l’Ă©vacuation de dizaines de milliers d’habitants alentour et provoquĂ© la fermeture fin novembre, pendant trois jours, de l’aĂ©roport de l’Ă®le la plus touristique d’IndonĂ©sie.