IndonÃ©sie: port du voile obligatoire pour les hÃ´tesses de l’air Ã  Aceh

La rĂ©gion indonĂ©sienne ultra-conservatrice d’Aceh a appelĂ© mardi les compagnies aĂ©riennes du pays qui s’y rendent Ă obliger leurs hĂ´tesses de l’air de confession musulmane Ă porter le voile islamique, faute de quoi elles seront sanctionnĂ©es.

Les musulmanes sont obligĂ©es de porter le voile Ă Aceh, province Ă la pointe nord de l’Ă®le de Sumatra et la seule d’IndonĂ©sie Ă appliquer la loi islamique (charia), tandis que les non musulmanes doivent avoir les bras et les jambes couvertes mais pas la tĂŞte.

Après avoir constatĂ© que certaines hĂ´tesses de l’air ne portaient pas rĂ©gulièrement le voile islamique lors de courtes escales Ă Aceh, les autoritĂ©s locales ont publiĂ© une nouvelle rĂ©glementation, a indiquĂ© un responsable de district, Mawardy Ali.

« J’espère que les compagnies aĂ©riennes vont respecter la singularitĂ© d’Aceh, oĂą la charia est appliquĂ©e », a-t-il dĂ©clarĂ© Ă l’AFP, ajoutant que les autoritĂ©s de la province allaient rencontrer des responsables de six compagnies aĂ©riennes concernĂ©es.

« Nous allons diffuser cette rĂ©glementation aux compagnies aĂ©riennes d’ici la fin de la semaine. Si une membre d’Ă©quipage (musulmane) ne se conforme pas Ă la rĂ©glementation, nous allons la rĂ©primander. Si les infractions sont rĂ©pĂ©tĂ©es, j’ordonnerai Ă la police de la charia de l’interpeller », a expliquĂ© M. Ali.

Certaines compagnies aĂ©riennes telle Garuda, la compagnie nationale, ont dĂ©jĂ indiquĂ© qu’elles appliqueraient la nouvelle rĂ©glementation.

Dans les autres provinces d’IndonĂ©sie, pays musulman le plus peuplĂ© au monde, de nombreuses femmes ne portent pas le voile.

Aceh a commencĂ© Ă mettre en oeuvre la charia après avoir obtenu un statut d’autonomie en 2001 auprès du gouvernement central de Jakarta, afin de mettre fin Ă plusieurs dĂ©cennies de rĂ©bellion sĂ©paratiste.

Des dĂ©fenseurs des droits humains s’inquiètent du regain de conservatisme dans cette province oĂą la police a interpellĂ© le weekend dernier des femmes transgenres, leur a coupĂ© les cheveux de force et les a contraintes Ă mettre des habits d’hommes.