Le Sénégalais Kalidou Koulibaly victime de cris racistes durant le match Inter-Naples

L’international sénégalais de 27 ans, Kalidou Koulibaly, a été victime, mercredi, de plusieurs cris racistes lors de la défaite de son club, le SSC Napoli à l’Inter Milan (1-0). Le joueur a en plus été exclu à la 81ème minute, suite à deux cartons jaunes reçus en une minute : le premier pour une faute, le deuxième pour avoir applaudi l’arbitre de façon ironique. Après le match, il a réagi sur les réseaux sociaux, exprimant sa désolation pour la défaite et le fait d’avoir lâché ses frères. Il a également déclaré sa fierté quant à la couleur de sa peau, sa nationalité et sa nature humaine. Selon l’entraîneur, le joueur était très nerveux suite à ces cris qui se sont déroulés pendant toute la rencontre. Il aurait même demandé a plusieurs reprises l’interruption du match.