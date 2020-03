3366 enseignants doivent rembourser 1,59 milliard de F à l’Etat

Fonctionnaires, remboursez le trop-perçu. Dans une note d’information, le ministère des finances fait savoir que la direction générale du budget vient de publier les résultats du groupe de travail chargé de la vérification circonstanciée et de l’apurement automatique, selon les cas, des rappels des enseignants du ministère des Enseignements secondaires (Minesec). 3366 personnels du Minesec des promotions 2012-2018 ont perçu en trop des rappels de l’ordre 1,59 milliard de FCFA. La direction générale du budget a alors servi à ces enseignants des ordres de recettes. Les montants perçus en trop varient entre 30000 FCFA et plus de 10 millions de FCFA par personnel. Sur cette liste, certains enseignants devant percevoir un rappel de 14 millions de FCFA ont touché 25 millions de FCFA. Cet audit relatif aux rappels perçus en trop fait partie de l’opération du comptage physique du personnel de l’État (Coppe) engagé par le gouvernement camerounais en avril en 2018. Le Coppe a déjà permis à la fonction publique camerounaise d’identifier et d’expurger du fichier solde de l’État environ 10000 agents publics fictifs pour une économie budgétaire annuelle d’environ 30 milliards de FCFA en 2019. Ces agents émargeaient irrégulièrement sur le budget de l’État, du fait d’une absence non justifiée, d’une démission ou d’un décès non déclaré.