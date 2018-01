Le VITIB, le village des technologies de l’information et de la biotechnologie – entité qui gère la zone franche du même nom dédiée aux NTIC à Grand Bassam – et le groupe Cerco, se sont associés dans une joint-venture, pour la construction d’une unité de montage d’appareils informatiques. Cet investissement de 4 milliards FCFA pour des ordinateurs «made in Côte d’Ivoire», est un projet qui vient donner du contenu à la politique « un citoyen, un ordinateur » prônée par le président Alassane Ouattara.