444 milliards de chiffre d’affaires annuel pour les entreprises européennes au Cameroun

Pour la prochaine décennie (2021-2031), les entreprises européennes (UE) prévoient investir un stock de 538 millions d’Euros au Cameroun. Soit 335 milliards de FCFA. La valeur de ces investissements projetés vient conforter la présence de ces entreprises dans l’économie camerounaise. Présence dont la valeur se situe à ce jour une enveloppe de 538 millions d’Euros de stocks d’investissement (353 milliards de FCFA). D’après les dernières statistiques délivrées par la Délégation de l’UE au Cameroun, plus de 140 entreprises sont implantées au Cameroun.

Dans divers secteurs : Construction (15%), Énergie et Transport (12%), Machines non-électriques (8%), Communication et Services environnementaux, Services de publicité, Distribution, Agriculture et produits frais, Fabrication divers (4%) Services de comptabilités, chimie, textile et habillement, services financiers, Santé et services sociaux, Cuir, Services juridiques, Transformation agro-alimentaire (2%).

Pour un chiffre d’affaires annuel de 444 milliards de FCFA (677 millions d’Euros), les entreprises européennes sont majoritairement installées dans la ville de Douala (52%), Yaoundé (43%) et Kribi (5%). Par secteurs, les investissements européens au Cameroun présentent des disparités. L’agriculture et l’agro-industrie renferment, avec 3 sociétés dans la production agricole (50%) et dans la transformation agricole (50%), notamment, cumulent 20 milliards de FCFA de chiffre d’affaires par an.

Suivent les segments de l’industrie (121 milliards de FCFA de chiffre d’affaires par an), et les services (303 milliards de FCFA de chiffre d’affaires annuellement). D’après les responsables de la Délégation de l’UE, la France tient le haut du pavé de la présence. 57% des entreprises européennes au Cameroun sont françaises, Belgique (19%), Italie (14%), Allemagne (6%), le Pays-Bas (3%) et l’Espagne (1%), entre autres.