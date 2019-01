55 pays sont accessibles sans visa grâce au passeport gabonais

Le cabinet anglais de conseil Henley & Partners a publié son classement 2019 des passeports les plus puissants au monde. Le rapport couvre 199 pays et 227 destinations de voyage. Le Gabon se loge au 83e rang mondial et au 18e rang africain. Selon le Passport Index, les Gabonais peuvent entrer dans 55 pays sans visa. En Afrique, le plus puissant est celui des Seychelles. Classé 27e mondial, il donne accès à 151 destinations. Pour la deuxième année consécutive, c’est le passeport du Japon qui occupe la première place. Il donne accès à 190 pays dans le monde.