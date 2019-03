8 mars: journées débats en perspective

Les femmes du ministère des Travaux publics s’ouvrent au grand public. Elles offrent des expositions des maquettes de projets routiers, une foire gastronomique à la délégation régionale des Travaux publics du Centre. Les dames du ministère de l’Education de base participent à une journée d’hygiène et de salubrité ce mercredi. Les différentes structures de ce département ministériel vont recevoir un coup de balai. Les femmes du Minepat quant à elles participent dès 12h, dans l’immeuble principal de leur ministère, à une table ronde sous le thème: «Accès aux financements et égalité des sexes: mythe ou réalité dans le contexte de l’économie camerounaise ?» Au ministère de la Jeunesse et de l’Education civique, une table ronde est organisée dès 11h dans la salle de conférences du département ministériel. La cérémonie sera présidée par Mounouna Foutsou et a pour thème: «Positionnement de la femme et de la jeune fille: comment saisir les grandes opportunités du septennat?»