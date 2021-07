À Cuba, la colère éclate dans les rues

La pandémie de Covid-19 a plongé l’île dans une grave crise économique, la pire depuis 30 ans, aggravant les pénuries d’aliments et de médicaments et générant un fort malaise social. Excédés par la crise économique, des milliers de Cubains ont manifesté dimanche 11 juillet à travers le pays. Largement diffusées via les réseaux sociaux, les manifestations antigouvernemental ont commencé de façon spontanée dans la matinée, événement rarissime dans ce pays gouverné par le Parti communiste (PCC, unique), où les seuls rassemblements autorisés sont généralement ceux du parti. «À bas la dictature!», «Qu’ils s’en aillent!», criaient notamment plusieurs milliers de manifestants à San Antonio de los Baños, une petite ville à une trentaine de kilomètres de La Havane. «Liberté!», scandaient quelques centaines d’autres à La Havane en différents rassemblements, où des échauffourées ont eu lieu entre manifestants et forces de l’ordre, qui ont utilisé des gaz lacrymogènes.

Au moins dix personnes ont été arrêtées et plusieurs policiers ont utilisé des tuyaux en plastique pour frapper des manifestants, tandis que la ville était placée sous un important déploiement militaire et policier, ont constaté des journalistes de l’AFP. D’autres manifestations ont aussi été diffusées en direct, via Facebook ou Twitter, depuis plusieurs villes du pays. «L’ordre de combattre a été donné, dans la rue les révolutionnaires!», a lancé, dans une allocution télévisée, le président Miguel Diaz-Canel , qui a accusé «la mafia cubano-américaine» d’être derrière ce soulèvement. «Nous appelons tous les révolutionnaires du pays, tous les communistes, à sortir dans les rues où vont se produire ces provocations, dès maintenant et les prochains jours. Et à les affronter de manière décidée, ferme et courageuse», a-t-il ajouté. En fin de journée, plusieurs groupes de partisans étaient réunis en différents endroits de la capitale pour se préparer à défiler, a constaté l’AFP.