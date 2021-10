A Madagascar, un million de victimes de la première famine climatique

Dans le sud de l’île, où plus de neuf personnes sur dix vivent sous le seuil de pauvreté, une sécheresse historique, aggravée par la crise climatique mondiale, fait des ravages. Amnesty International tire la sonnette d’alarme.

«C’est le cactus que nous mangeons. C’est ce qui nous tue. Ça nous fait mal au ventre. Et c’est ce que nous donnons aux enfants.» Les témoignages comme celui-ci, recueillis par Amnesty International, montrent la réalité cruelle de la famine qui ravage la région la plus méridionale de Madagascar, dite du Grand Sud, frappée par sa pire sécheresse des quarante dernières années.

Au lieu du riz, du manioc et du maïs, les victimes de la famine dans les districts d’Ampanihy et d’Ambovombe cuisent des cactus et des tubercules sauvages afin de lutter contre la faim, ajoutant de la cendre ou de l’argile blanche pour enlever le mauvais goût des plantes. Elles en deviennent malades. Selon l’Unicef, la malnutrition est associée à au moins 44% des décès d’enfants de moins de 5 ans à Madagascar.