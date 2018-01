Les acteurs mondiaux de la communication à Johannesburg en mars 2018

L’édition 2018 du Future Ad Africa se tiendra les 14 et 15 mars prochain, au Sandton Convention Center de Johannesburg. C’est un Ă©vĂ©nement organisĂ© par Dataxis, le cabinet d’analyse spĂ©cialisĂ© dans les tĂ©lĂ©coms, les mĂ©dias et les marchĂ©s des TIC. Le Future Ad Africa a pour ambition de crĂ©er une dynamique positive pour les industries audiovisuelle et de la publicitĂ©, en Afrique subsaharienne. L’Ă©dition 2018 intĂ©grera de nombreuses confĂ©rences ainsi que plusieurs ateliers touchant divers sujets.