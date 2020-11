Affaire du vol chez le Minsep : ils ont été condamnés

Ils ont décidé de faire appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance du Mfoundi à Yaoundé, centre administratif. Le juge a condamné à 10 ans d’emprisonnement ferme pour vol aggravé, Rim Benjamin, ex cuisinier du Ministre des Sports. Deux autres personnes présentées comme étant les complices du cuisinier, ont été aussi condamnées. Christophe Fouda Kana, le chauffeur taxi écope 10 ans pour recel aggravé et l’élève Denis Clément Ottou s’en tire avec deux ans pour recel aggravé. Ainsi, à la fin de l’audience mercredi dernier, ils sont tous retournés à la prison centrale de Yaoundé – Kondengui où ils sont incarcérés depuis le 17 juin 2019. Rappelons que c’est Narcisse Mouelle Kombi qui a porté plainte contre son cuisinier. Ce dernier est accusé d’avoir volé au domicile de son désormais ex patron à Yaoundé, la rondelette somme de 110 millions de F CFA en espèce,. Le chauffeur avait été pris en course pour transporter les fonds et l’élève de 24 ans avait mis en contact le cuisinier et le chauffeur.