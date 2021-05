Afflux de migrants dans les enclaves de Ceuta et Melilla, l’Espagne se veut ferme

Alors que plus de 6 000 personnes en provenance du Maroc sont entrées dans l’enclave espagnole de Ceuta en 24 heures, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a promis ce mardi 18 mai de rétablir l’ordre aux frontières. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a qualifié de « grave crise pour l’Espagne et aussi pour l’Europe »la vague record de migrants arrivés ces dernières 24 heures à Ceuta. « Nous allons rétablir l’ordre dans (la) ville et à nos frontières le plus rapidement possible », a promis le chef du gouvernement qui a indiqué se rendre ce jour à Ceuta ainsi qu’à Melilla, enclaves espagnoles situées dans le nord du Maroc et seules frontières terrestres entre l’Afrique et l’Union européenne.

Selon le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, plus de 6 000 migrants sont entrés illégalement à Ceuta depuis lundi. Il a indiqué que l’Espagne en avait déjà renvoyé 2 700 au Maroc tandis que Pedro Sanchez a lui assuré que tous les migrants adultes entrés illégalement seraient expulsés, dans « le cadre des accords signés avec le Maroc depuis des années ». « Le Maroc est un pays ami de l’Espagne et doit le rester », a insisté le dirigeant socialiste.

Les députés européens ont tenu ce mardi 18 mai une séance plénière sur le sauvetage en mer des migrants qui affluent vers l’Union européenne sur des embarcations de fortune. Le débat a surtout souligné les divisions profondes entre pays de l’UE et familles politiques. D’un côté, les partis les plus à droite qui réclament une fermeture des frontières complète à l’australienne. De l’autre, la gauche qui demande une réelle solidarité avec les demandeurs d’asile et une mission européenne consacrée au sauvetage en mer.