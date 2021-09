Afghanistan : Une ONG dit que les talibans sont prêts à laisser des femmes travailler pour elle

Les talibans ont accepté le principe de laisser des femmes travailler pour le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), mais il faudra du temps pour que cela se mette en place, a indiqué le directeur général de l’ONG.

«Nos employées doivent pouvoir travailler librement avec leurs collègues masculins dans tout le pays», a déclaré Jan Egeland lundi à Kaboul, après sa rencontre avec les ministres talibans des Affaires étrangères, et des Réfugiés et du Travail humanitaire. Les ministres «ont sur le principe dit être d’accord», mais admis que «cela avançait lentement et allait prendre du temps».

Le NRC est l’une des organisations humanitaires les plus actives en Afghanistan. Près d’un tiers de ses employés afghans sont des femmes. L’ONG tente de négocier des accords au niveau local dans sept des 14 provinces où elle est implantée pour que les femmes puissent y reprendre leur travail, selon Egeland.

Comme d’autres ONG, le NRC doit s’adapter aux consignes fluctuantes des talibans quant au travail des femmes et à leur application variable sur le terrain. A certains endroits, les femmes peuvent travailler avec les hommes, dans d’autres la non-mixité est de mise et ailleurs elles sont tout simplement interdites de travail, tout cela au bon vouloir des responsables talibans locaux.