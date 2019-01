Africa Ceo Forum

La 7ème édition du rendez-vous international du secteur privé africain se tiendra les 25 et 26 mars prochains à Kigali, au Rwanda. Des décideurs de l’industrie, de la finance et de la politique, venus de plus de 70 pays, vont échanger autour de l’intégration régionale ainsi que d’autres sujets clés pour le développement des entreprises africaines. 1500 participants sont attendus à cet évènement.