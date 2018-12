Afrique du Sud : les investissements directs étrangers chutent de 3 milliards de rands

En Afrique du Sud, les investissements directs étrangers ont chuté au troisième trimestre de 3 milliards de rands soit environ 206,8 millions de dollars. C’est ce que vient d’annoncer la South African Reserve Bank (Banque centrale d’Afrique du Sud, SARB) dans son bulletin trimestriel. Il s’agit là d’une nouvelle qui ne rassure pas du tout vu la situation que traverse le pays. En effet, Pretoria a plus que jamais besoin des investissements pour venir à bout de la crise socio-économique qu’elle subit depuis quelques années. Les investissements devraient permettre par exemple de venir à bout des graves déficits sociaux dans le pays dont le chômage. Selon les données officielles, ce dernier touche plus de 27% de la population active et se révèle ainsi comme étant l’un des plus graves problèmes du gouvernement du président Cyril Ramaphosa.