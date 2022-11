Afrique : «Une véritable guerre d’ingérence se déroule sous nos yeux»

Au regard des enjeux qui entourent la COP27 de Charm el-Cheikh sur fond de conséquences de la pandémie de Covid-19 et de dégâts collatéraux de la guerre russo-ukrainienne, le monde actuel est bien loin de ce que d’aucuns avaient espéré de la mondialisation et de la globalisation qui ont marqué la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Dans l’ouvrage qu’ils viennent de publier dans la collection « Antidoxa » et intitulé Stratégies d’entreprises dans un monde fragmenté, avec comme sous-titre « Surmonter les risques liés à la pandémie et à la guerre en Ukraine », Alexandre Medvedowsky et Xavier Desmaison mettent en lumière la mue qui sied désormais à tout chef d’entreprise qui veut se déployer à l’international, en général, et en Afrique en particulier.