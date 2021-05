Algérie : prochaine réouverture, sous conditions, des frontières

Fin du calvaire pour les Algériens bloqués à l’étranger pour cause de fermeture des frontières ? Ce jeudi 13 mai, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré devant des médias locaux que le comité scientifique de suivi de la pandémie a recommandé le rapatriement des Algériens et l’entrée des étrangers « en imposant des conditions strictes ». Ainsi, un test PCR négatif, d’au moins 36 heures avant le départ, sera exigé ainsi que des tests antigéniques à l’arrivée sur le territoire algérien. Les cas positifs décelés devront être mis en quarantaine dans des hôtels (aux frais des voyageurs) durant dix jours.

« En ce qui concerne les personnes en provenance de pays connus pour leur forte propagation du virus, celles-ci seront soumises à des mesures plus strictes : après le confinement de 10 jours, elles devront subir des examens médicaux approfondis », a ajouté le ministre. Abderrahmane Benbouzid qui n’a pas donné plus de précisions s’est contenté d’indiquer que « ces derniers développements ne signifient pas l’ouverture totale des frontières, car la décision ne relève pas du ministère de la Santé ».

Mais selon le site spécialisé Visas et Voyages Algérie « les choses pourraient se préciser dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures », alors que le programme des rapatriements des Algériens par vols spéciaux a été suspendu depuis le 1er mars 2021 et que les frontières sont fermées – et les vols commerciaux suspendus – depuis le 17 mars 2020. Seules les compagnies étrangères, Air France et ASL, pouvaient transporter de et vers la France des ressortissants étrangers ou des Algériens, majoritairement des diplomates ou des businessmen, bénéficiant de dérogations spéciales fournies par les autorités algériennes.