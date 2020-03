Annulation de l’élection du maire de Maroua

Le vote d’hier a été annulé parce qu’au moment de décompter des voix, il y a eu plus de votants que d’électeurs inscrits. Explication de Jean Marc Ekoa Mbarga, préfet du département Diamaré. «105 conseillers devaient effectivement voter. Il y avait 104 noms sur la liste de présence. On a demandé dans la salle s’il y a un absent, personne ne s’est déclaré. Quand on finit de faire le vote, on se retrouve avec 105 enveloppes dans l’urne alors qu’on est parti avec 104 présents. Le problème, c’est un homme qui s’est présenté comme Ahmadou Sidi et Amadou. J’ai donc pensé que, pour ne pas avoir le problème de contentieux après, que ce Monsieur-là, nous produise un certificat d’individualité qui permet de savoir que le nom Ahmadou et Ahmadou Sidi désigne une seule et même personne ». Tout est à reprendre. Le nouveau vote est prévu cet après-midi.