Arrestation d’un cardinal à Hongkong : le Vatican dit sa « préoccupation »

Quelques heures après l’arrestation à Hongkong du cardinal à la retraite Joseph Zen, âgé de 90 ans, le Vatican a fait part de sa « préoccupation », mercredi 11 mai. « Le Saint-Siège a appris avec préoccupation la nouvelle de l’arrestation du cardinal Zen et suit l’évolution de la situation avec une extrême attention », a déclaré dans un communiqué le directeur du service de presse, Matteo Bruni.

Ancien évêque de Hongkong où vivent 400 000 catholiques, le cardinal Zen est connu pour ne pas mâcher ses mots et pour son inlassable défense des libertés politiques et des réformes démocratiques. Le prélat s’est toujours élevé contre tout accord entre l’Église catholique et Pékin sur la nomination des évêques chinois, estimant qu’il s’agirait d’une trahison à l’égard des membres persécutés de l’Église non officielle en Chine. Le Vatican et la Chine n’entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1951, mais un accord « provisoire » historique avait été signé en septembre 2018 avec Pékin sur la nomination d’évêques.