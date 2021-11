Assassinat de Malcolm X : deux hommes condamnés bientôt innocentés ?

Muhammad Aziz et Khalil Islam, deux des trois hommes condamnés il y a plus de 50 ans pour le meurtre de Malcolm, figure de la lutte pour la cause noire, pourraient prochainement être innocentés. Le procureur de Manhattan doit déposer un recours devant la Cour suprême de New York, avec le soutien des avocats des deux hommes et d’associations clamant leur innocence. « Ces hommes n’ont pas eu droit à la justice qu’ils méritaient. […] Ce que nous pouvons faire, c’est reconnaître cette erreur, la gravité de cette erreur », a déclaré le procureur Cyrus Vance dans le New York Times.

Aux côtés de leurs avocats et d’une association luttant contre les erreurs judiciaires, The Innocence Project, le procureur déposera donc jeudi devant la Cour suprême de New York un dossier conjoint pour obtenir l’annulation des condamnations en 1966 de ces deux anciens activistes : Muhammad Aziz, alias Norman 3X Butler à l’époque, et Khalil Islam, alias Thomas 15X Johnson, décédé en 2009. D’après une source proche du dossier, il appartient à la Cour suprême de valider la demande.

« Tout cela n’aurait jamais dû arriver. Ces faits étaient et sont la conséquence d’un processus corrompu jusqu’à la moelle, qui reste trop familier, même en 2021 », a réagi Muhammad Aziz, sorti de prison en 1985 et aujourd’hui âgé de 83 ans, dans une déclaration transmise par ses avocats. Il a toujours clamé son innocence.