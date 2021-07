Assassinat du président d’Haïti : quatre «mercenaires» tués

Quatre personnes impliquées dans l’assassinat de Jovenel Moïse ont été tuées et deux autres ont arrêtées, a annoncé mercredi soir la police de ce pays des Caraïbes déjà plongé dans une crise profonde, où l’état de siège a été décrété.

Qui a assassiné le président Jovenel Moïse ? La réponse n’est pas encore connue mais l’enquête avance (un peu). Quatre « mercenaires » ont été tués et deux autres arrêtés – selon la police – après cet événement qui a choqué Haïti et la communauté internationale et menace de déstabiliser davantage un pays déjà fragile, mais aucune information n’a pour l’instant filtré sur l’identité ou les motivations de ses auteurs.

Le président Moïse a été tué à son domicile par un commando armé vers 1 heure, dans la nuit de mardi à mercredi. D’après le juge chargé de l’affaire, cité par la presse locale, sa dépouille a été retrouvée criblée de 12 balles, et son bureau et sa chambre avaient été saccagés. Son épouse a, elle, été blessée et évacuée vers la Floride pour y être soignée.