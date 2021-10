Au Cameroun, l’Allemagne revendique un portefeuille projet de 215 milliards F Cfa

329,1 millions d’euros soit près de 215,875 milliards de Fcfa, constitue l’enveloppe du portefeuille des interventions allemandes en faveur du Cameroun. C’est l’information phare qui ressort de la cérémonie de signature du compte rendu final des consultations intergouvernementales entre les deux pays, qui a eu lieu le 18 octobre 2021, entre le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (Minepat), Alamine Ousmane Mey et l’Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Cameroun, le Dr Corinna Fricke. Lesdites consultations se sont déroulées en juin 2021 et précèdent les négociations intergouvernementales qui se tiendront du 23 au 24 novembre prochain.

Les interventions allemandes à l’endroit du Cameroun, sont constituées pour l’essentiel des dons, pour une enveloppe chiffre à 93,5 millions d’euros (plus de 61 milliards). Lesquels sont orientés vers les secteurs du : développement rural (60, millions d’euros soit plus de 39 milliards), la bonne gouvernance et la décentralisation (85,5 millions d’euros environ plus de 55 milliards), l’environnement et la gestion des ressources naturelles (89,3 millions d’euros, soit plus de 58 milliards)…un dynamisme ainsi salué par les deux pays, et qui envisage se densifier. «L’Allemagne va identifier les défis et les possibilités de progresser avec notre coopération», soulignait le Dr Corinna Fricke.