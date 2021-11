Au Honduras, la candidate de gauche Xiomara Castro est en tête de l’élection présidentielle

La candidate de gauche Xiomara Castro (Parti liberté et refondation, Libre, gauche) prend l’avantage pour la présidence du Honduras face au dauphin du président de droite sortant, dans un pays en proie à la violence des trafiquants de drogue, qui ont étendu leur corruption jusqu’au plus haut niveau de l’Etat.

La participation des électeurs s’est établie au niveau « historique » de 62 %, a annoncé, dimanche 28 novembre soir, le Conseil national électoral (CNE), donnant les premiers résultats partiels.

Avec les votes de 16 % des bureaux de vote dépouillés, Xiomara Castro, épouse de l’ancien président Manuel Zelaya, renversé en 2009 par un coup d’Etat, obtient plus de 53 % des suffrages, tandis que son adversaire de droite, Nasry Asfura, n’obtient que 34 %. Le CNE a cependant insisté sur le caractère provisoire de ces résultats et a exhorté les candidats et les électeurs à attendre les résultats définitifs. La menace de fraudes et de troubles plane sur le scrutin et son dépouillement.