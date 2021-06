Au moins quatre morts dans un nouveau drame de l’immigration aux Canaries

Au moins quatre personnes sont mortes, dont un mineur et une femme visiblement enceinte, après le naufrage d’un bateau de migrants aux Canaries, un drame récurrent dans cet archipel espagnol situé au large des côtes africaines. La scène qui s’est déroulée jeudi vers 22H00 (21H00 GMT) près de l’île de Lanzarote est devenue habituelle aux Canaries, porte d’entrée de l’Europe pour des migrants en quête d’une vie meilleure: un bateau surchargé et un lourd bilan humain à l’issue d’une traversée très dangereuse.

« 49 personnes se trouvaient à bord » de l’embarcation, a indiqué vendredi à l’AFP Enrique Espinosa, chef des services de secours de Lanzarote. Un homme et deux femmes décédés ont été retrouvées dans un premier temps dont « une (femme) que nous pensons enceinte », a-t-il détaillé. Plus tard, un hélicoptère a localisé le corps d’un « mineur » figurant parmi les disparus, a-t-il indiqué sans pouvoir indiquer s’il s’agissait d’une fille ou d’un garçon.

Au total, 20 hommes, 17 femmes, quatre enfants dont deux bébés ont été sauvés grâce à l’intervention de passants sur le port qui, en apercevant le bateau sur le point de chavirer, se sont jetés à l’eau pour leur venir en aide, a raconté Enrique Espinosa. L’embarcation s’est retournée près d’un port du nord de l’île, dans une zone rocheuse particulièrement dangereuse.

Toutes les personnes qui se trouvaient à bord étaient originaires d’Afrique sub-saharienne et ont raconté aux secours être partis deux jours plus tôt de la ville de Tan-Tan, située dans le sud du Maroc et à quelque 250 kilomètres à l’est de Lanzarote.