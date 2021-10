Autoroute Yaoundé-Douala : 41,6 milliards pour la réalisation des voies de raccordements

Les travaux d’exécution des voies de raccordement de la phase I de l’autoroute Yaoundé-Douala (Nkolbisson-Minkoameyos et le raccordement à la national n°3 par Boumnyebel), a rendu sa copie. Ceci a été rendue possible grâce à la collaboration de la China First Harbour Engineering compagny (Cfhec), entreprise adjudicataire du marché ; la mission de contrôle et l’assistance en géotechnique de maître d’œuvre technique (Agmo) et le Labogénie. Ce qui a permis d’arrêter non seulement l’enveloppe allouée aux travaux 41,602 milliards de Fcfa, mais aussi les caractéristiques de la chaussée des voies de raccordement, comme le renseigne les services de ce département ministériel.

L’entreprise Cfhec devra donc se déployer sur un linéaire de 27km et la structure de la chaussée arrêtée prévoit : une jonction autoroutière PK0-inter ancienne route national n°3 50cm grave latéritique (GL), en couche de fondation, 20 cm grave non traitée (GNT) en couche de base et 10 cm émulsion à module élevé (EME) en couche de roulement. Ensuite de l’ancienne route nationale n°3-Nkolbisson-Cité verte : 25cm en grave latéritique en couche de fondation, 20cm en grave non traitée en couche de base, et 10cm en émulsion à module élevé en couche de roulement (partie à rependre), pour la partie devant être confronter, procéder à un fraisage de 3cm de l’existant pour les couches de fondation et de base, 5cm BBSG en couche de roulement. Enfin l’on aura du PK59+300-Inter R0103-Makai (route en terre) : 25GL fondation, 25cm GNT couche de base et 10cm EME couche de roulement. Makai-Boumnyebel (route revêtue) : 20cm GNT sur l’existant des couches de fondation et de base, 10cm EME en couche de roulement.