Bafoussam : des artisans formés dans l’art du packaging

Les artisans et les organisations professionnelles du domaine de l’artisanat sont en ateliers de renforcement des capacités depuis ce lundi dans la cité capitale de l’Ouest. Le séminaire vise à outiller les acteurs du domaine et ainsi, promouvoir la compétitivité et l’efficacité de l’artisanat au Cameroun. Ils sont au total 100 participants francophones et anglophones qui exercent dans les secteurs agroalimentaire et cosmétique. Une dizaine de modules inscrite au programme, à savoir l’importance de l’emballage dans la valorisation et l’attractivité des produits artisanaux, les xigences normatives en matière d’étiquetage, la conception des emballages, les machines d’emballage et mode d’emploi, entre autres. L’initiative est du ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat.