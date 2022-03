Ballon d’Or : quatre changements importants !

France Football a présenté ce vendredi plusieurs modifications pour les prochaines éditions du Ballon d’Or afin de « gagner en cohérence, en lisibilité et en clarté ». On note ainsi quatre changements dans le règlement de la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Le principal changement concerne le calendrier. A partir de la prochaine édition, le Ballon d’Or sera désormais attribué au terme de la saison, et non plus en décembre ou en janvier. Les joueurs ne seront donc plus jugés sur une année, et donc deux demi-saisons, mais sur une saison entière pour « une clarification des performances à comptabiliser et à évaluer ».

Pour élaborer les listes de nommés (30 chez les hommes, 20 chez les femmes), les journalistes de France Football et de L’Equipe seront désormais épaulés par l’ambassadeur du BO Didier Drogba et par le votant qui se sera montré le plus perspicace lors de l’édition précédente. A noter d’ailleurs que le jury qui doit trancher parmi les listes proposées passera de 170 à 100 journalistes, issus des 100 premiers pays au classement FIFA.

France Football veut aussi clarifier la hiérarchie des critères retenus pour décerner la récompense. Ainsi, les éléments déterminants sont dans l’ordre : les performances individuelles et le caractère décisif du joueur, les performances collectives et le palmarès accumulés au cours de la saison, la classe du joueur et son sens du fair-play. Suffisant pour mettre fin aux débats sur l’identité du vainqueur ? Sans doute pas. Mais c’est aussi ça le charme du Ballon d’Or.