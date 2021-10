Bamako convoque l’ambassadeur français après les critiques d’Emmanuel Macron

La tension ne retombe pas entre Paris et Bamako, et la brouille s’intensifie. Les militaires qui sont au pouvoir au Mali ont peu goûté la sortie d’Emmanuel Macron à leur encontre et à son appel à ce que « l’État revienne » dans le pays. Courroucés, ils ont convoqué l’ambassadeur de France à Bamako pour une explication de texte après des propos qu’ils jugent « regrettables ».

« Le ministre a invité les autorités françaises à la retenue, en évitant des jugements de valeur », a commenté le ministère malien des Affaires étrangères dans un communiqué. Le texte fustige les « propos inamicaux et désobligeants » d’Emmanuel Macron et exprime une « vive protestation contre ces propos regrettables ».

Emmanuel Macron a appelé, mardi, à ce « que l’État revienne » au Mali, dans un contexte de fortes tensions avec le pays sahélien, où la France est en train de réduire son dispositif militaire. « Il faut que l’État revienne avec sa justice, son éducation, sa police partout, en particulier au Mali », où des pans entiers de territoire restent livrés à eux-mêmes face aux djihadistes, aux tensions intercommunautaires et aux trafics, a-t-il dit.