Bdeac veut lever 100 milliards auprès des investisseurs

Les souscriptions à l’appel public à l’épargne dénommé « BDEAC 5.60% 2021-2028 » se sont ouvertes le 15 novembre dernier et s’étendront sur 10 jours avec possibilité de prorogation. Pour sa deuxième incursion sur le marché financier, la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale(BDEAC) va, dans le cadre de son plan stratégique 2020-2022, tenter de mobiliser 100 milliards auprès des investisseurs de la Cemac. Elle sera accompagnée pour la circonstance d’un consortium de quatre sociétés de bourse co-chefs de file toutes implantées au Cameroun.

Société Générale Capital Securities Central Africa (SG Capital) et Upline Securities Central Africa(USCA) déjà retenus lors de la première opération en 2020, ont une fois de plus la confiance de la banque de développement. Le quatuor d’intermédiaires est complété par Attijari Securities central Africa(ASCA), et AFG Capital Central Africa.

Dirigée par Ernest Christian Pouhe, ASCA, la banque d’affaires du marocain Attijariwafa Bank pour l’Afrique centrale, participe à sa 3e opération pour le compte de l’année 2021.

C’est une bonne performance dans un environnement hautement concurrentiel et sur un marché pauvre en opérations. Arrivé en juillet 2020 du groupe Société Générale, le camerounais a structuré le 2e emprunt obligataire du crédit bailleur Alios Finances Cameroun (10 milliards).

Toujours cette année, ASCA a conseillé et accompagné la joint-venture Gabon Special Economic Zone (GSEZ) dans le rachat anticipé de l’intégralité des 1 407 837 titres de son emprunt obligataire de 2018. La banque d’affaires a par ailleurs été membre du syndicat de placement de l’emprunt obligataire du Gabon(175 milliards de FCFA).