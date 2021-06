Belgique : le corps du militaire radicalisé retrouvé

Les autorités belges ont annoncé avoir retrouvé le corps de Jürgen Conings, le militaire d’extrême droite radicalisé, disparu depuis un mois. Le corps de Jürgen Conings a été retrouvé en Belgique dimanche dans les bois de la commune de Dilsen-Stockem. Selon le parquet fédéral, il s’agit bien du militaire d’extrême droite radicalisé et recherché depuis le 17 mai. Une zone de recherches avait été délimitée autour de Dilsen-Stockem après la découverte du véhicule abandonné du militaire. La cause de la mort est probablement, selon les premières constatations, imputable à un suicide par arme à feu qui devra être confirmée par une expertise médico-légale, précise un communiqué.

Considéré comme dangereux, le militaire de 46 ans, fiché par l’organisme belge d’analyse de la menace terroriste, était soupçonné de vouloir s’en prendre à l’État belge et à un virologue connu dans le pays. Il avait accès à des armes et des munitions dans sa caserne. Cette affaire a secoué la défense belge en raison des failles apparues sur le défaut de surveillance des éléments radicalisés au sein de l’armée.

« La découverte du corps sans vie met fin à cinq semaines d’insécurité et de menace », a souligné la ministre de la Défense Ludivine Dedonder. « Mes pensées s’adressent en premier lieu à la principale victime de cette affaire : la famille de Jürgen Conings, qui perd un père et un compagnon », a-t-elle ajouté.

Le corps a été découvert près d’une zone où des recherches avaient été menées à plusieurs reprises par des policiers et des militaires, après la découverte du véhicule de Conings le 18 mai, au lendemain de sa fuite. « Lors d’une promenade en VTT, j’ai senti une forte odeur. J’ai immédiatement pensé à Jürgen Conings et alerté la police », a raconté le maire d’une commune voisine Johan Tollenaere, à la télévision flamande VRT news.