Benoît XVI : le pape des records

Le 265e pape de l’église catholique romaine et apostolique était un intellectuel hors-norme. Il a eu 9 Doctorats. Il a écrit plus de 160 livres. Il parlait, écrivait et lisait couramment 10 langues dont le français, l’anglais, l’italien, l’espagnol, le portugais, le russe et l’allemand sa langue d’origine.

Benoît XVI considéré comme le plus grand théologien du XXe siècle et connu comme le Pape de la foi et de la raison a été nommé évêque et élevé au rang d’archevêque le même jour. Trois mois plus tard, il est créé cardinal.

Jusqu’à ce jour, il était le seul cardinal à avoir participé à trois conclaves dont août 1978, octobre 1978 et avril 2005. Jusqu’au 31 décembre 2022, il est le dernier cardinal en vie nommé par Paul VI, le 27 juin 1977. Il est aussi le seul cardinal à avoir passé 24 ans à la tête de la Congrégation pour la Doctrine de la foi.

Benoît XVI décède le 31 décembre 2022. Il est alors âgé de 95 ans et 259 jours. Ce qui fait de lui le pape qui a vécu le plus longtemps bien qu’il a renoncé à sa charge à l’âge de 85 ans et 300 jours.