Bgfi Cameroun engage une garantie de 7 milliards de F pour l’installation des centrales solaires dans le septentrion

BgfiBank Cameroun vient de s’engager dans le financement de deux contrats d’installation de centrales solaires dans les villes de Maroua et de Guider. Ces centrales solaires ont des capacités de production respectives de 14.52 MWAC et de 14.78 MWAC.

Les populations des régions du Nord et de l’Extrême Nord du Cameroun, auront de quoi se réjouir dans les prochains jours. Afin de mettre fin aux coupures intempestives d’électricité, dans cette partie du pays et de garantir par la même occasion l’accès permanent à une énergie électrique propre aux populations, BgfiBank Cameroun vient de s’engager dans le financement de deux contrats d’installation de centrales solaires dans les villes de Maroua et de Guider.

Ces centrales solaires auront des capacités de production respectives de 14.52 MWAC et de 14.78 MWAC. Pour une enveloppe évaluée à 7 milliards de Fcfa. «BGFIBank Cameroun S.A vient ainsi de procéder à l’émission de deux garanties sous forme de Stand-by Letter of credit d’un montant cumulé de USD 11.597.500, soit environ FCFA 7.000.000.000 », apprend-t-on. La mise en œuvre de ce contrat s’est fait en partenariat avec Scatex, entreprise de droit Hollandais, reconnue comme leader mondial dans le secteur de l’énergie solaire.