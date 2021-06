BGFI Cameroun préfinance le barrage de Mbakaou à hauteur de 1,15 milliard de Fcfa

Attendue depuis septembre 2020, la livraison de la mini-centrale hydro-électrique de Mbakaou, dans la région de l’Adamaoua devrait plutôt intervenir au cours du mois de juin de cette année. Les assurances ont été données le 15 avril dernier par IED Invest, le développeur de ce projet spécialisé dans les énergies renouvelables et l’électrification rurale. C’était lors de l’installation sur le site dédié, de deux conduites forcées en PRFV (Polyester Renforcé Fibres de Verre) de diamètre nominal DN1700 (1.7 mètre), reliant le bassin de mise en charge à l’entrée des bâches spirales des distributeurs des turbines Kaplan. La zone couverte par le projet s’étend du site de la carrière de Mbakaou situé le long de la rivière Mbakaou en aval du barrage réservoir, jusqu’à la localité de de Tibati.

Dotée d’une capacité de 1,4 MW extensible à 2,8 MW, ce projet permettra de connecter 300 nouveaux ménages dans les 6 localités non électrifiées, le raccordement d’environ 1500 nouveaux ménages dans les localités déjà électrifiées de Tibati et Mbakaou, et une réduction d’émission de 3200t de CO2 dès la première année.

Pour mener à bien ce projet IED Invest a eu besoin d’un accès permanent en liquidités d’un volume de 1,150 milliard de FCFA mis à disposition par BGFI Cameroun. La filiale camerounaise du groupe bancaire gabonais est l’un des partenaires stratégique de ce projet chargé du préfinancement. L’infrastructure en elle-même bénéficie du soutien financier de l’Union européenne au travers de son programme facilité Energie, de l’appui de l’Etat via le fonds de l’énergie rurale de l’AER doté par le budget du ministère de l’Eau et de l’énergie (Minee)