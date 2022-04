Bientôt la semaine économique et culturelle du Cameroun à la Haye

Cet événement prévu du 10 au 15 mai 2022, entend rassembler les entreprises camerounaises et hollandaises autour d’espaces de discussions et des réseaux d’échanges d’expériences. Elle sera ponctuée des rencontres d’affaires offrant l’opportunité aux opérateurs économiques des deux pays de bâtir des partenariats commerciaux et d’investissement mutuellement bénéfiques.

Les secteurs d’intérêts de ces rencontres économiques sont : l’agriculture et l’élevage, l’industrie et l’agro-industrie, le bois, l’économie verte, l’horticulture, la culture, le transport maritime et fluvial, les mines, le tourisme, les services numériques et le secteur financier.