Boniface Njulefe Fobela nommé secrétaire permanent du Conseil de régulation et de compétitivité

Le chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, a nommé ce 12 mai Boniface Njulefe Fobela comme secrétaire permanent du Conseil de régulation et de compétitivité. Le CRC est une instance consultative placée sous l’autorité du Premier ministre et regroupant en son sein les représentants du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Il a pour mission de veiller à la réalisation des objectifs fixés par la Charte des investissements, d’assurer le contrôle du respect des dispositions de ladite Charte et de ses textes d’application, et de réguler l’activité des organismes de promotion et de facilitation des investissements et des exportations au Cameroun.