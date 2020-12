Bundesliga : le camerounais Youssoufa Moukoko entre dans l’histoire

Avec la manière en plus. Michael Zorc, le directeur sportif de Dortmund annonçait une mauvaise nouvelle aux supporters du BVB il y a quelques jours, déclarant ne pas vouloir recruter d’attaquant malgré la blessure de Haaland : « Le deuxième point est que nous voulons une progression de Youssoufa? Et nous ne voulons mettre personne sur son chemin. Nous espérons que dans les prochains mois et semaines, il aura du temps de jeu, et à l’entraînement, il a déjà montré de quoi il est capable. » Et il ne s’est pas trompé. Contre l’Union Berlin vendredi dernier, le Germano-camerounais Youssoufa Moukoko est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga à 16 ans et 28 jours.