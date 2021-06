Burkina Faso : 3300 personnes forcées de fuir après l’attaque d’un village

Quelque 3300 personnes ont été forcées de fuir après l’attaque sur le village de Solhan, dans le Nord-Est du Burkina Faso, a indiqué mardi 8 juin le Haut-Commissariat aux réfugiés, condamnant fermement le massacre. Le HCR donne un bilan de 138 personnes tuées, alors que des sources locales ont indiqué dimanche à l’AFP qu’il s’établissait à 160 morts lors ce qui est l’attaque la plus meurtrière menée depuis 2015 dans le pays par des djihadistes présumés. «Près de 40 personnes ont été sérieusement blessées et emmenées dans les hôpitaux de la région et de la capitale Ouagadougou», a déclaré Babar Baloch, un porte-parole du HCR, lors d’un briefing régulier de l’ONU à Genève. «Craignant pour leur vie, 3300 personnes ont fui vers des villages proches de Sebba et Sampelga, et parmi elles plus de 2000 enfants et plus de 500 femmes», a indiqué Babar Baloch.

Ces personnes «sont arrivées avec très peu ou aucune possession» et la majorité a été «généreusement accueillie par les familles locales qui partagent le peu de choses qu’elles ont», a souligné Babar Baloch. Le porte-parole a indiqué que le HCR et ses partenaires, travaillant en étroite collaboration avec les autorités locales, montent 200 abris et assistent les personnes déplacées, tout en indiquant que «plus de ressources sont nécessaires pour augmenter l’aide». Le HCR rappelle que ce massacre se produit seulement quelques semaines après que des hommes armés ont pris pour cible des véhicules du HCR et de ses partenaires sur la route reliant la ville de Dori au camp de Goudoubo, où se trouvent 12.200 réfugiés et demandeurs d’asile maliens. Même si l’attaque n’a pas fait de blessé, elle montre que la présence de groupes armés dans différentes régions rend la distribution d’aide plus périlleuse.