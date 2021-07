Burkina Faso: Jean-Luc Mélenchon sur les pas de Sankara et de Macron

Ce dimanche 18 juillet, Jean-Luc Mélenchon entame une visite de 4 jours au Burkina Faso. Le candidat de la France Insoumise à l’élection présidentielle entend ainsi améliorer sa stature sur le continent africain. Et le choix de se rendre à Ouagadougou, lieu de l’appel d’Emmanuel Macron à de nouvelles relations entre la France et l’Afrique, n’est bien sûr pas innocent.

« Il est temps d’en finir avec l’impérialisme, le néocolonialisme, le paternalisme… ». Le refrain a souvent été entendu, mais Jean-Luc Mélenchon veut en convaincre les Africains : lui président, il fera différemment. Et l’Insoumis n’a pas choisi par hasard le Burkina Faso comme étape dans sa campagne.

« J’y rencontrerai des responsables engagés dans la révolution citoyenne et je m’exprimerai au mausolée dédié à Thomas Sankara, une source d’inspiration pour l’insoumission politique. »

Un hommage à Thomas Sankara et un discours prévu mercredi à l’université de Ouagadougou. Les points communs avec la visite d’Emmanuel Macronen 2017 ne sont évidemment pas une coïncidence.

Pas question pour Jean-Luc Mélenchon de se contenter de mesures symboliques, comme la restitution d’œuvres d’art initiée par Emmanuel Macron. Parmi ses prises de positions attendues à Ouagadougou : la critique du soutien inconditionnel de Paris à des régimes dictatoriaux sur le continent. Mais aussi la volonté de repenser les politiques militaires et migratoires de la France.