Burkina: le capitaine Ibrahim Traoré officiellement investi président de la transition

En plus de la hiérarchie militaire, il y avait les forces paramilitaires, les autorités coutumières et religieuses, les présidents d’institution et les invités spéciaux du président de la transition. Face aux membres du Conseil constitutionnel, le capitaine Ibrahim Traoré a levé la main droite et a juré sur son honneur de préserver, de respecter et faire respecter et défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois. De tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso.