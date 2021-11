Cameroun : 131 millions F pour le développement des territoires ruraux

Le ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT) fait savoir qu’une convention de financement a été signée à Yaoundé, entre le Chef de ce département ministériel Alamine Ousmane Mey, et l’Ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou.

Il s’agit d’une convention de partenariat Fonds d’études et d’expertise technique (FEXTE) tripartite entre le gouvernement du Cameroun, l’Agence Française de Développement (AFD) et le Groupement Initiative France-Ambre Conseil, en vue de la réalisation d’une étude prospective sur les écosystèmes agricoles et le développement des territoires ruraux au Cameroun. Cette étude d’un montant de 200.000 Euros, soit environ 131.000.000 millions de FCFA, sera conduite par Ambre Conseil et Initiative France.

Selon l’Ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilhou, il sera question pour ce groupement de réaliser le diagnostic des interventions de la France en particulier, mais également des autres partenaires dans l’entreprenariat agropastoral et agroalimentaire, d’identifier les défis rencontrés par les acteurs et d’identifier les nouvelles pistes d’interventions afin de faciliter l’identification de nouveaux projets en droite ligne des orientations gouvernementales.