Cameroun : 2 millions de personnes en crise alimentaire 2020

Selon les chiffres publiés par le ministère de l’Agriculture et du développement rural (Minader), le Cameroun pourrait connaître un ralentissement de la branche « agriculture vivrière ». Elle devrait croitre de 3% en 2020 contre 3,7% en 2019, à cause de la crise sanitaire mondiale due au covid-19, la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et le Sud-Ouest qui sont des grands bassins de production et les effets néfastes du changement climatique.

Selon les prévisions de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de juin à août 2020, plus de 2 millions de personnes soit 8,5% de la population totale au Cameroun seront en situation de crise ou d’urgence alimentaire et l’impact du COVID-19 pourrait aggraver l’insécurité alimentaire et affecter plus de 19% de la population totale du Cameroun.