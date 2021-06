Cameroun : 20 femmes originaires des zones anglophones formées en entrepreneuriat

Retenues au terme d’une rude sélection pour prendre part à une formation de trois jours à la Fondation Muna à Yaoundé, les vingt jeunes femmes déplacées de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun viennent de recevoir leur parchemin de fin de formation et du matériel nécessaire pour lancer leur microentreprise en transformation de fruits en jus naturels et à faire de la pâtisserie.

Partie précipitamment du Nord-Ouest en 2018 sous les crépitements des armes dans l’effervescence de la crise dite anglophone, Tembeng Irene Njweng, l’ancienne étudiante de l’université de Bamenda a déposé ses valises, la même année à Yaoundé; la capitale politique du Cameroun.

Pour subvenir à ses besoins, Tembeng Irene Njweng s’est lancée dans la fabrication des frites de plantain. “Je n’avais pas de choix, car, au départ du Nord-Ouest, nous avons été déstabilisées à cause de la guerre. L’adaptation ici à Yaoundé n’a pas été du tout facile. Pour survivre, on a besoin de se lancer dans les petits métiers”; raconte la jeune déplacée de 25 ans; visiblement traumatisée par des morts qu’elle a vu par centaines, des personnes, jeunes, femmes et adultes parfois égorgés à la machettes, brulées ou des têtes totalement déchiquetées par des balles. L’arrivée de Tembeng à Yaoundé a été un espoir pour la jeune femme qui a tout perdu de son passé: ses parents, ses frères et sœurs tués brutalement.

L’histoire de la jeune Tembeng Irene Nweng est similaire à celle des autres dix-neuf déplacées du NOSO qui ont bénéficié de cette session de formation de trois jours, organisée par l’ONG “YES Cameroon”;une organisation à but non lucratif qui se déploie à résorber le chômage à travers le renforcement des capacités des personnes, des institutions et des organisations dans le domaine de l’entreprenariat et du développement des affaires ,du placement et du développement des carrières , de la formation et de la consultation.